Под Самарой тушат масштабный пожар на рынке

15 янв. 12:15

На рынке в городе Кинель в Самарской области сегодня ночью вспыхнул пожар, для тушения привлекли два пожарных поезда, - сообщает сайт ГУ МЧС по региону.

"В 02:33 (мск) поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке в городском округе Кинель в районе железнодорожного вокзала. Горят торговые павильоны на площади 900 кв м, объявлен повышенный ранг вызова - пожар №2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 3.20 мск площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Также для тушения пожара задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станции "Кинель" и "Самара".

В Telegram-канале МЧС России добавляется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.