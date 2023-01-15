В России за сутки выявили еще 4 789 заболевших коронавирусом

15 янв. 11:57

В России за минувшие сутки выявили 4 789 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 376, в Санкт-Петербурге - 554, в Подмосковье - 183. В Краснодарском крае - 34, в Ставропольском крае - 51, в Крыму - 21, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 5.

Госпитализированы за сутки 489 человек. Выздоровели за сутки 3 208 человек, с начала пандемии - 21 274 640.

Умерло за сутки 43 заболевших, за все время - 394 398 человек.