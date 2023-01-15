"Тюркский автопром" готовится покорять рынок Евразии

15 янв. 11:15

Автомобильная промышленность Узбекистана, Казахстана и Азербайджана объединит усилия для реализации проекта "Тюркский автопром", сообщила в своем официальном Telegram-канале компания UzAuto Motors.

Пока речь идет о производстве в Казахстане и в Азербайджане модели Chevrolet Onix, при этом в Узбекистане будет развернут распределительный центр запасных частей, ориентированный на казахстанский рынок – и в дальнейшем общий модельный ряд в этом тройственном союзе может быть расширен, - передает Podrobno.uz.

UzAuto Motors уже заключила с казахстанской стороной в лице компании Allur Auto соглашение о производстве автомобилей в Казахстане. Chevrolet Onix намеревается взять на вооружение завод "СарыаркаАвтоПром" причем речь идет не о крупноузловой, а мелкоузловой сборке, подразумевающей сварку и окраску кузовов в Костанае. Партнеры намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество по углублению в Казахстане локализации комплектующих и деталей автомобилей путем кооперации.

Сборку Onix в Костанае предполагается начать весной 2023 года: 2З декабря президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дистанционно приняли участие в запуске проекта расширения мощностей для будущего производства.

Чуть позже выпуск узбекских автомобилей планируется начать и в Азербайджане на мощностях завода "АзерМаш", сейчас там организована крупно-узловая сборка: тройственный союз на первых порах будет работать на насыщение местных рынков.

В Казахстане предполагается выпускать до 30 тыс автомобилей Chevrolet Onix ежегодно: это примерно четверть от того объема новых легковых автомобилей, который был реализован в стране в 2021 году. При этом казахстанский рынок растет: в 2020-м на нем было продано 83,7 тыс. легковушек, а за 11 месяцев 2022 года казахстанцами было приобретено 109,9 тыс новых легковых авто, на 2,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Новый автомобиль по соотношению "цена-качество" будет еще более идеальным "убийцей конкурентов" на рынках, - полагают в союзе автопроизводителей.