Все пассажиры разбившегося в Непале ATR-72 погибли

15 янв. 10:58

На борту разбившегося в Непале пассажирского самолета ATR-72, принадлежащего авиакомпании Yeti Airlines, находились четверо граждан России, - сообщили в российском посольстве в Катманду.

"Всего на борту было 72 человека. Из них четыре члена экипажа, пассажиров — 68, из них, по нашим данным, четыре гражданина нашей страны", - цитирует собеседника РИА Новости.

Дипмиссия выясняет их судьбу, добавил он.Напомним, турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара. Как заявили местные власти, в авиакатастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера.