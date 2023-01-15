Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 35-й день

15 янв. 10:43

Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается. Несмотря на холодную погоду, участники акции продолжают свой протест.

Как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", командированный в Шушу, в очередной раз был обеспечен беспрепятственный проезд по Лачинской дороге машин снабжения, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Также был обеспечен беспрепятственный проезд колонны из восьми машин снабжения миротворцев из Лачина в направлении Ханкенди.

Напомним, что сегодня проходит 35-й день акции протеста. Ее участники требуют, чтобы азербайджанским экспертам был обеспечен доступ к месторождениям золота, меди и молибдена в зоне временного размещения российских миротворцев, а незаконная добыча в этих рудниках азербайджанских полезных ископаемых была прекращена.