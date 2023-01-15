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СМИ: в Непале разбился авиалйнер ATR-72, есть жертвы

СМИ: в Непале разбился авиалйнер ATR-72, есть жертвы

Сегодня в городе Покхара в Непале потерпел крушение самолет ATR-72, летевший из Катманду, - передает издание The Kathmandu Post.

Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, - передает РИА Новости.

По последним данным, при крушении погибли не менее 32 человек.

"По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета Yeti в Покхаре", - говорится в сообщении.

Как рассказали собеседники издания, на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.

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