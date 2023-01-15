В столичном регионе ждут снегопады

15 янв. 10:00

Гидрометцентр предупредил, что в столичном районе сегодня ожидается небольшой снег и до минус 2 градусов, - следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Облачно. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Температура воздуха от минус 2 до 0 градусов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией

антициклона с характерной облачностью и выпадением незначительных локальных осадков. При этом южные ветры продолжат поставлять теплые воздушные массы.

Атмосферное давление немного понизится и составит 749 мм ртутного столба.

Завтра в Москве и Подмосковье также ожидается до минус 3 градусов и небольшой снег.