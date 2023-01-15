СМИ: Лондон задумался о выходе из ядерной сделки с Ираном

15 янв. 8:15

Великобритания может стать второй страной после США, вышедшей из ядерной сделки с Ираном – по данным The Telegraph, такой вариант сейчас рассматривают британские власти в качестве ответа на казнь в Тегеране гражданина Великобритании Алирезы Акбари, уличенного в ИРИ в государственной измене.

На данный момент речь идет пока только о пересмотре участия Великобритании в ядерной сделке, однако этот пересмотр может закончиться выходом государства из СВПД.

Как пояснили источники газеты, Лондон исходит из того, что за почти пять лет, прошедших с выхода из СВПД, "существенно изменились обстоятельства" отношений Ирана и европейских стран.