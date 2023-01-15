Выставка "Осмысленный пейзаж" пройдет в Краснодаре

15 янв. 5:10

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 18 по 29 января будет представлена фотовыставка "Осмысленный пейзаж", сообщает пресс-служба зала.

Желающие увидят свыше ста работ двадцати знаменитых фотохудожников Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Смоленска, Воронежа, Йошкар-Олы, Ставрополя, Петрозаводска и Черкесска.

Целью выставки является не только показать красоты Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, но и продемонстрировать разнообразие творческих подходов и приемов в пейзажной фотографии. Кроме концептуальных серий, близких к современному искусству, на выставке представят фотографии в пикториальном стиле, отсылающие к фотографическим техникам 19 века.