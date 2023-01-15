В Гурию вернулась энергия

15 янв. 2:19

Как сообщил губернатор Гурии Георгий Урушадзе, в два из трех районов этого региона Грузии удалось вернуть электричество и газоснабжение. Ранее из-за сильного ветра в Гурии была повреждена критически важная инфраструктура и погиб один человек.

Урушадзе уточнил, что подача газа и энергии восстановлена в Озургети и Чохатаури. В Ланчхути ни газа, ни света по-прежнему нет.

По всей Гурии ураган обрушил деревья, сорвал крыши с домов, повредил автомобили. Синоптики ожидают, что только сегодня днем ветер ослабнет.