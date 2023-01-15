Абдоллахиян: ”Мы никогда первыми не разрывали отношения ни с одной мусульманской страной"

Выступая в пятницу в Бейруте на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдуллой Бу Хабибом, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что стороны изучают пути продвижения торговли, экономического и туристического партнерства.

Как сообщает Tasnim, Иран, обладающий широкими технологическими возможностями, готов строить электростанции, необходимые Ливану, в рамках соглашения, которое будет доработано в ближайшее время. Команда ливанских специалистов уже побывала в Иране с тем, чтобы составить планы сотрудничества и поставок топлива, необходимого Ливану.

”Мы готовы соблюдать свои обязательства в рамках соглашения с целью оказания поддержки Ливану. Мы расцениваем безопасность и развитие Ливана как неотъемлемую часть безопасности и развития Ирана и всего региона, - добавил Абдоллахиян. – ИРИ будет продолжать содействовать борьбе Ливана и Палестины".

Что касается политической обстановки в Ливане, Абдоллахиян призвал все политические течения страны действовать, чтобы выбрать президента посредством диалога: ”Мы верим, что у политических кругов Ливана есть необходимый опыт и компетенция для того, чтобы назначить президента в ближайшее время”.

По поводу переговоров между Анкарой и Дамаском Абдоллахиян сказал, что ”Иран рад диалогу между сирийскими и турецкими официальными лицами, приветствуя его в рамках процесса решения проблем между двумя сторонами”. Он также подчеркнул необходимость укрепления Астанинского формата за счет вовлечения Сирии с тем, чтобы обеспечить надежное политическое урегулирование для Анкары и Дамаска.

В отношении усилий по сближению с Саудовской Аравией, в рамках которых в Багдаде за прошедшие месяцы прошло несколько раундов переговоров, а также саммит в Иордании, Абдоллахиян заметил, что Тегеран и Эр-Рияд договорились вести диалог с целью нормализации связей.

”Мы никогда первыми не разрывали отношения ни с одной страной в мусульманском мире, в том числе и с Саудовской Аравией. Мы приветствуем нормализацию дипломатических отношений между двумя странами и открытие посольств в рамках продолжающегося переговорного процесса”, - сказал Абдоллахиян.