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Житель Владикавказа спас мальчика от пожара, забравшись на третий этаж

Житель Владикавказа спас мальчика от пожара, забравшись на третий этаж

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии рассказала сегодня о героическом спасении восьмилетнего мальчика от пожара. Житель Владикавказа Хвича Джалалов подобрался к окну горящей квартиры, балансируя на обычной приставной лестнице.

"Я увидел маленькую лестницу, попросил ребят ее подержать, чтобы я поднялся. Еле удержался. Попросил мать опустить ребенка ко мне", - рассказал Джалалов.

После того, как мать передала ему ребенка, Джалалов, балансируя на высоте, аккуратно спустился с мальчиком на руках вниз. Женщина смогла покинуть квартиру через дверь.

Начальник североосетинских спасателей Александр Хоружий вручил герою благодарность за смелость и самоотверженность.

Напомним, что пожар произошел 10 января в многоэтажном доме на улице Гугкаева во Владикавказе.

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