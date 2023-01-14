Госсекретарь Ватикана приедет в Азербайджан

14 янв. 21:43

Посол Азербайджана в Ватикане Ильгар Мухтаров встретился сегодня с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином после церемонии вручения верительных грамот папе римскому Франциску.

На встрече Пьетро Паролин сообщил, что посетит в 2023 году Азербайджан и попросил Мухтарова передать приветствия президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

В ходе переговоры стороны выразили удовлетворение тем высоким уровнем сотрудничества, который сложился между Азербайджаном и Ватиканом, подчеркнули его значимость для межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Напомним, ранее Пьетро Паролин был официально приглашен в Азербайджан.