Великобритания забрала посла из Ирана

14 янв. 21:35

Как сообщил сегодня глава МИД Великобритании в Twitter, Лондон отозвал посла в Тегеране Саймона Шерклиффа для консультаций после казни британского гражданина Алирезы Акбари, уличенного Ираном в государственной измене.

"Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании и временно отозвало британского посла для консультаций", - перечислил ответные меры Джеймс Клеверли.

При этом он подчеркнул, что Лондон намерен усилить давление на Тегеран. "Наш ответ на действия Ирана не ограничится тем, что было предпринято сегодня. Мы рассматриваем дальнейшие шаги", - предупредил глава МИД Великобритании.