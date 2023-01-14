"Грузинская мечта" ждет гибели партии Саакашвили 28 января

14 янв. 21:14

Как заявил сегодня один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Давид Матикашвили, партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" начнет гибнуть 28 января – в день выбора ее нового председателя.

Напомним, что в настоящее время ЕНД расколото на два лагеря – лагерь нынешнего председателя Ники Мелия и лагерь "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили.

""Национальное движение" скоро уйдет из оппозиции, так как я не думаю, что оно выдержит противостояние внутренних отношений на высоком уровне. После выборов существует реальная вероятность того, что эта радикальная группировка потеряет лицо партии. Мы думаем, что из этой партии будут оттоки", – приводит его слова Спутник-Грузия.

Выборы председателя ЕНД завершатся 30 января. Помимо Мелия и Хабеишвили на этот пост претендуют экс-участница партии Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Ника Мелия уже заявили, что в случае поражения может уйти из партии вместе со своими сторонниками.

Стоит также отметить, что Ника Мелия изначально был избран вопреки воле Михаила Саакашвили, который хотел поставить во главе ЕНД своего соратника Левана Варшаломидзе. "Старая гвардия" упрекает Мелия и его людей за пассивность в борьбе за освобождение Саакашвили, который проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам.