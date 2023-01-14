Узбекистан и ЕС обсудили отношения

14 янв. 20:59

Накануне в Ташкенте прошли переговоры и. о. главы МИД Узбекистана Бахтиера Саидов и главы делегации ЕС в республике Шарлотт Адриан, посвященной перспективам двустороннего сотрудничества.

Саидов и Адриан рассмотрели реализацию ранее достигнутых договоренностей Узбекистана и Евросоюза, обсудили организационные вопросы грядущих саммитов в форматах "Узбекистан-ЕС" и "Центральная Азия-ЕС".

В ходе переговоров стороны заявили о намерении укреплять связи с туристической сфере, образовании и экологии, что подразумевает реализацию совместных проектов. Также дипломаты обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.