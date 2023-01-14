Льготники Ставрополья получат удвоенную компенсацию затрат на догазификацию

14 янв. 20:45

В Ставропольском крае удвоят размер возможной компенсации затрат для льготников при проведении социальной догазификации, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, выплата увеличится с 50 тыс рублей до 100 тыс рублей.

«Сумма, которую предусмотрели на оборудование, - 50 тыс рублей. <> 50 тысяч рублей добавим, чтобы можно было внутри домовладения разводить [внутридомовую газовую сеть], точно для социальных групп будет бесплатно», - сказал он.

Льготники региона могут получить компенсацию расходов на приобретение внутридомового газового оборудования.