14 янв. 20:30

Как сообщило сегодня марионеточное руководство карабахских сепаратистов, с 20 января в зоне временного размещения российских миротворцев в Азербайджане продукты питания перестанут продаваться за деньги – их можно будет получить только по талонам.

Талоны будут выдаваться марионетками Еревана населению Карабахского экономического района Азербайджана с 17 января – на рис, гречку, макароны, сахар и подсолнечное масло.

Эта мера направлена на дополнительное создание видимости, что карабахские армяне переживают "гуманитарную катастрофу" в связи с закрытием российскими миротворцами Лачинской дороги для нелегальных грузов. Напомним, режим работы Лачинской дороги был приведен в норму (она открыта только для гуманитарных грузов) после начала акции протеста азербайджанских экоактивистов против разграбления полезных ископаемых Азербайджана беглым миллиардером Рубеном Варданяном.

Именно Варданян, нелегально въехавший в Азербайджан по Лачинскому коридору, работает над созданием видимости "катастрофы" в Карабахе. В Ханкенди ежедневно приезжают десятки машин с гуманитарной помощью, а карабахские армяне выкладывают в соцсети фотографии с богато накрытыми праздничными столами – и то, и другое мешает Варданяну и Еревану изображать кризис. Поэтому теперь они решили запретить жителям зоны временного размещения РМК покупать продукты без контроля.

Таким образом действительно создается некоторый гуманитарный кризис, однако его источником являются только Ереван, которому нужно возить в Карабах оружие, и Варданян, которому нужно вывезти из Карабаха награбленное.