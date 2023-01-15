TSMC будет делать чипы в Германии

Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC рассматривает возможность строительства завода в Германии по выпуску продукции для автомобильной промышленности, но что Берлин может предложить взамен?

Как сообщает Politico, на этой неделе TSMC подтвердила, что рассматривает возможность строительства первого завода по созданию чипов в Европе. Для Германии, где, предположительно, будет расположен завод, предложение экономически заманчивое, но чувствительное с геополитической точки зрения. Отчитываясь по доходам TSMC за последний квартал года, глава компании С.С. Вэй сообщил, что ”с клиентами и партнерами в Европе ведутся переговоры с целью оценки возможности строительства завода. Строительство предприятия будет зависеть от спроса со стороны клиентов и государственной поддержки”.

В конце декабря появились сообщения, что компания ведет предварительные переговоры по открытию в Дрездене магазина, специализирующегося на продаже чипов для автопрома.

Тайваню приходится диверсифицировать свои производственные мощности по производству пользующихся огромным спросом микрочипов из-за позиции Пекина. По словам председателя ЕС по иностранным делам Жозепа Барреля, Тайвань производит 90% самых передовых чипов в мире.

TSMC наращивает производственные мощности за пределами Тайваня за счет привлечения инвестиций в Японии и в американской Аризоне. Вэй упомянул, что компания рассматривает возможность строительства второго завода в Японии.

Главы стран ЕС уговаривают полупроводниковую ”большую тройку”, Intel, Samsung и TSMC, строить так называемые мегафабрики в Европе, чтобы увеличить европейское участие в мировой цепочке создания стоимости полупроводников до 20% к 2030 году (в настоящее время у Европы 9%). До сих пор только Intel откликнулся на европейский призыв, пообещав построить завод стоимостью €17 млрд в немецком Магдебурге.

В декабре, правда, появились сообщения, что Intel перенес изначальную дату начала строительства в Магдебурге, и в итоге компания подтвердила, что ”многие изменилось” с тех пор, как в марте было принято решение. По всему миру спрос на чипы претерпевает изменения и может пострадать еще больше в случае глобальной рецессии. Пока неизвестно, достаточно ли уникальный проект завода TSMC по производству компонентов для автопрома. Уникальность - одно из условий Европейской комиссии, выполнение которого необходимо для того, чтобы страны-члены могли предоставлять государственную помощь.

Что Германия может предложить взамен?

Не секрет, что Тайвань не собирается помогать Европе наращивать мощности по производству чипов исключительно в обмен на государственную помощь. США, например, заключают соглашения на поставку вооружений Тайваню при нескольких администрациях подряд, а Япония активно включает возможность потенциального конфликта в Тайваньском проливе в свою оборонную доктрину.

Немецкие законодатели, в свою очередь, обещают не военную, а моральную поддержку. ”Отправка вооружений на Тайвань исключена полностью”, - заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава оборонного комитета Бундестага во время визита в Тайбэй. Она добавила, что политики и граждане Тайваня не умоляют Германию ”прислать им оружие”. ”Ситуация здесь иная. Речь не о военной, а об экономической поддержке”, - объяснила Штрак-Циммерман.

Правительство канцлера Олафа Шольца готовит новую стратегию по Китаю, и ходят слухи, что ее формулировки будут мягче, чем обычно, из-за опасений бизнес-сообщества.

Год назад министр национального развития Тайваня Гун Мин-Синь, который также входит в совет директоров TSMC, рассказал, что европейский спрос на тайваньские чипы в основном связан с потребностями автопрома. Президент Тайваня Цай Инвэнь на встрече с европейскими законодателями в конце прошлого года заявила, что ее страна хочет углублять с Европой сотрудничество по производству полупроводников.

Дипломаты уверены, что если Тайвань заключит сделку с Германией, то ориентированная на Пекин политика Берлина изменится. ”Без инвестиций на местах сложно убедить Германию глубже взглянуть на вещи”, - сказал дипломат из Тайбэя на условии анонимности.