Грузия установит предельные цены на лекарства

14 янв. 20:15

Как сообщил сегодня глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, с завтрашнего дня в республике начнут действовать предельные цены на лекарства. Для каждого лекарства установлены две предельных цены – для опта и розницы.

Таким образом, с воскресенья 15 января каждый импортер, дистрибьютор или фармацевтическая компания будут обязаны ограничить цены на лекарства теми уровнями, которые установил Минздрав.

Фармацевты могут подать запрос на пересмотр предельной цены при наличии аргументированного обоснования. Такие запросы будет рассматривать специальный совет при Минздраве.

Министр Азарашвили подчеркнул, что эта мера является частью медицинской реформы, нацеленной на обеспечение граждан Грузии доступной и качественной медпомощью.