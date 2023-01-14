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Армянскими футболистами будет руководить украинский тренер

Армянскими футболистами будет руководить украинский тренер

Александр Петраков, ранее работавший главным тренером сборной Украины по футболу в скором времени возглавит футбольную сборную Армении.

Об этом пишет Vivaro Media, напоминая, что Украина не стала продлевать контракт с Петраковым, и совсем недавно он остался без работы.

А сборная Армении, в свою очередь, живет без главного тренера еще с сентября, когда ее покинул Хоакин Капаррос после критики в его адрес из-за провальных выступлений команды.

На данный момент место главного тренера занимает экс-голкипер сборной Роман Березовский.

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