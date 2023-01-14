Суд ООН организует общественные слушания по иску Азербайджана к Армении

14 янв. 19:45

Как сообщили сегодня в Международном суде ООН, 31 января будут организованы общественные слушания по иску Азербайджана к Армении в рамках конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

"Международный суд ООН рассмотрит обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев. Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге", - сообщили в МС ООН.

Напомним, что МИД Азербайджана ранее сообщил о появлении новых доказательств установки армянскими НВФ мин-ловушек в жилых домах Карабахского экономического района АР с 2021 года.