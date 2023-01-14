Посол Ильгар Мухтаров пригласил папу римского в Азербайджан

14 янв. 19:29

Новый посол Азербайджана в Ватикане Ильгар Мухтаров вручил сегодня верительные грамоты папе римскому Франциску. При этом он передал главе Римско-католической церкви приветствия президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также пригласил его посетить Азербайджан.

На встрече было подчеркнуто, что отношения Азербайджана и Ватикана основаны на взаимном уважении, и открытие азербайджанского посольства в Ватикане стало индикатором того, какое значение стороны придают этим отношениям.

Папа Франциск попросил Ильгара Мухтарова передать ответные приветствия Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой, высоко оценив то, как его встречали во время визита в Азербайджан в 2016 году.

Также папа римский отметил значимость сотрудничества Ватикана с Фондом Гейдара Алиева, в рамках которой были отреставрированы исторические памятники общечеловеческого значения. Посол в ответ подчеркнул, что реставрационные проекты Фонда в Ватикане демонстрируют приверженность Азербайджана мультикультурным ценностям.

В завершение встречи папа Франциск передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу.