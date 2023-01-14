Эколог Гамза Юсифова: "Наша акция на Лачинской дороге не носит политического характера"

Уже 34-й день в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана. О том, чего добиваются экологи и что происходит на освобожденных от оккупации территориях, корреспонденту "Вестника Кавказа" Дарье Мелеховой, приехавшей на Лачинскую дорогу в составе международной делегации журналистов, рассказала председатель общественного объединения "Экологическое просвещение и мониторинг", член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Гамза Юсифова.

- Какова цель вашей акции?

- Мы проводим мирную акцию против экологического террора на наших исторических землях . Наши природные ресурсы, наши богатства незаконно эксплуатируются, и мы хотим предотвратить их разграбление. Это наша ответственность перед будущими поколениями. Как мы будем смотреть им в глаза, если наши природные ресурсы будут разграблены? Если мы сейчас не остановим это, то что передадим будущим поколениям?

Дороги открыты, автомобили миротворцев и Красного Креста свободно передвигаются, гуманитарная линия открыта и никаких преград нет. Но мы настаиваем на создании нормальных условий для экологического мониторинга на тех территориях, где происходит незаконная эксплуатация наших ресурсов. Мы добьемся своего и остановим экотеррор!

- Какие ресурсы незаконно используются?

- На тех территориях, где мы не можем проводить мониторинг, незаконно эксплуатируются золото и медно-молибденовые ресурсы. Мы здесь стоим с 12 декабря, но нам не создают условий для мониторинга. Если там не делается ничего противозаконного, но почему нам не дают возможности в этом убедиться?

- А кто должен создать условия для мониторинга?

- На этих территориях стоят российские миротворцы. Когда 7 декабря наши экологи отправились проводить мониторинг в сопровождении миротворцев, туда приехало три джипа с армянскими экстремистами, сепаратистами. В итоге мониторинг провести не удалось. После этого здесь собрались представители нашего гражданского общества, НПО, экологи. Командующий российскими миротворческими силами Андрей Волков в течение нескольких дней не выходил с нами на контакт, но потом признал наше право на проведение мониторинга, хотя конкретную дату так и не назвал. Поэтому мы решили ждать до тех пор, пока нам не объявят точное время. Это ожидание длится уже месяц.

- Вы здесь живете или приезжаете каждый день?

- Мы приехали из Баку, остановились у местных жителей, продукты покупаем в здешних магазинах. Люди встретили нас с распростертыми объятьями. За этот месяц мы тут все сроднились. Живем одной семьей, в тесноте, да не в обиде. Мы не уедем до тех пор, пока не будут выполнены наши требования.

- Как вы можете оценить развитие освобожденных земель?

- Работа ведется большая. Восстанавливаются территории, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. Строятся аэропорты, инфраструктура. Все это на очень высоком уровне. Азербайджан - страна богатая, и наш президент делает все необходимое для ее развития. Но наша акция не носит политического характера. Политикой занимается государство. Весь мир знает политику нашей страны: Азербайджан миролюбивая, толерантная страна, где национальные меньшинства, в том числе армяне, пользуются теми же правами, что и остальные граждане. Но если кому-то не хочется жить с нами, то дорога открыта.