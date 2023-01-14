Минэнерго России сообщило о возвращении света в Дагестан

14 янв. 19:14

Как сообщили сегодня в Минэнерго России, в Дагестане полностью восстановление энергоснабжение всех абонентов, ранее оставшихся без электричества из-за сильного ветра.

Напомним, что в четверг свет пропал у 80 тыс жителей Дагестана. В пятницу большая часть энергоснабжения была восстановлена, однако прямо в процессе ремонта происходили новые отключения.

"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Дагестане, обесточенных из-за непогоды", - объявили в российском энергетическом ведомстве.

Компания "Россетти" уточнила, что на ремонте ЛЭП работали 192 электрика на 62 единицах спецтехники, привлекались специалисты из Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

"Сложные метеоусловия сохранятся в регионе до 15 января включительно, поэтому нельзя исключать их воздействия на электрические сети", - предупредили в "Россетях".