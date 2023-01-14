В Грузии умер последний житель древнего горного села

14 янв. 18:58

Сегодня в Грузии полностью обезлюдело древнее горное село Зеисточо в районе Хевсурети. Ее последний житель Михаил Арабели скончался в Тбилиси на 82-м году жизни.

Михаил Арабели был известен в Грузии как Миха папа – более 20 лет он в одиночестве жил в Зеисточо в живописно горном ущелье, отказываясь покидать родные горы.

Как пишет Спутник-Грузия, месяц назад он был госпитализирован в Тбилиси из-за рака.

Четыре года назад Михаил Арабели стал крестником Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Патриархия приняла решение отпеть погибшего в Сионском соборе. Похоронен Миха папа будет в родном селе.