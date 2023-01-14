Ирак выдвинул внутренние войска к иранской и турецкой границам

14 янв. 18:43

Как сообщил сегодня глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари, ведомство разместило на иранской и турецкой границах страны свыше 6 тыс солдат из офицеров внутренних войск.

"Мы разместили более 6 тыс военнослужащих в Иракском Курдистане на границе с Ираном и Турцией", - пояснил он в интервью иракским СМИ.

"Границы Ирака являются "красной линией", и мы не остановимся ни перед чем для обеспечения ее безопасности", - подчеркнул аш-Шаммари.

Также министр рассказал, что Ирак построил стену длиной 650 км на сирийской границе. "По согласованию с турецкой стороной было определено 17 площадок для возведения на них пунктов охраны границы", - добавил он.