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Турция высоко оценила роль России в сирийском урегулировании

Турция высоко оценила роль России в сирийском урегулировании

Роль России на нынешнем этапе сирийского урегулирования принципиально важна, заявил сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе пресс-конференции.

"Россия сыграла важную роль в том, чтобы привести процесс урегулирования в Сирии к нынешнему уровню. Россия останется частью этого процесса. Мы продолжим искать поддержку российской стороны, чтобы пройти эту дистанцию", - приводит его слова ТАСС.

Ибрагим Калын обратил внимание, что Турция обсуждает с Сирией такие темы, как беженцы, политическое урегулирование и борьба с террористами в присутствии России.

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