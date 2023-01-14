Турция высоко оценила роль России в сирийском урегулировании

14 янв. 18:28

Роль России на нынешнем этапе сирийского урегулирования принципиально важна, заявил сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в ходе пресс-конференции.

"Россия сыграла важную роль в том, чтобы привести процесс урегулирования в Сирии к нынешнему уровню. Россия останется частью этого процесса. Мы продолжим искать поддержку российской стороны, чтобы пройти эту дистанцию", - приводит его слова ТАСС.

Ибрагим Калын обратил внимание, что Турция обсуждает с Сирией такие темы, как беженцы, политическое урегулирование и борьба с террористами в присутствии России.