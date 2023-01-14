Эльбрус прирастет лыжными трассами и канатными дорогами

14 янв. 18:14

Как сообщили сегодня в правительстве Кабардино-Балкарии, на курорте "Эльбрус" в этом году появятся новые лыжные трассы и канатные дороги.

"В 2023 году на курорте "Эльбрус" запустят новые объекты горнолыжной инфраструктуры – восемь горнолыжных трасс всех уровней сложности (зеленые, синие, красные, черные трассы) общей протяженностью 6,2 км и две канатные дороги: открытая 4-х местная протяженностью 1929 м и закрытая протяженностью 830 м", - уточнили в правительстве республики.

В настоящее время на курорте действуют три канатки и шесть лыжных трасс, однако постоянный рост популярности "Эльбруса" диктует необходимость расширения инфраструктуры.

Напомним, что в прошлом году Кабардино-Балкарию посетили порядка 1,2 млн туристов. К 2025 году по плану этот показатель должен вырасти до 2 млн человек в год.