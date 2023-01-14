Найдены улики преступлений АРФ "Дашнакцутюн"

14 янв. 17:58

Как сообщили сегодня в СК Армении, во время обысков в домах членов националистической партии АРФ "Дашнакцутюн" были найдены списки подкупленных граждан, доказывающие, что партийное руководство организовывало фальшивые митинги.

Уточняется, что свыше 100 списков хранилось в двух папках, в каждом были написаны данные граждан и деньги, полученные ими за участие в подставных митингах, пишет Спутник-Армения.

СК РА опубликовал эти списки и сообщил о продолжении предварительного следствия.

Напомним, что на данный момент расследуется дело о принуждении лиц к участию в акциях в отношении трех дашнаков – Унана Мелконяна, Артавазда Маркаряна и Гарника Манукяна. Манукян арестован на два месяца, Мелконян и Маркарян освобождены судом.