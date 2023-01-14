Мощности ОПЕК+ упали на 3,7 млн баррелей в сутки

14 янв. 17:43

Глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи рассказал сегодня о снижении нефтедобывающих мощностей стран формата ОПЕК+ на 3,7 млн барреле в сутки. Причиной тому послужило недоинвестирование в нефтяную промышленность в 2020-2022 годах.

"Страны ОПЕК+ производят до 40% объема мировой нефти, но сокращение инвестиций привело к снижению их производственных мощностей примерно на 3,7 млн баррелей в день", - приводит его слова Al-Sharq.

Недостаток финансирования уже приводит к росту цен на нефть. "Спрос на энергию будет расти, а при недостатке инвестиций разрыв между спросом и предложением будет увеличиваться", - предупредил аль-Мазруи.

В связи с этим сами ОАЭ уделяют повышенное внимание инвестициям в нефтепром. В частности, Эмираты хотят нарастить ежедневные объемы добычи до 5 млн баррелей уже к 2027 году. На данный момент страна добывает всего 3.1 млн баррелей по квотам ОПЕК+.