В Махачкале увеличат число маршруток

14 янв. 17:29

И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов в своем телеграм-канале объявил об увеличении количества маршрутных такси в городе.

По словам главы Махачкалы, местные жители жалуются на нехватку общественного транспорта. В этой связи градоначальник поручил своему заместителю Хакиму Ашикову увеличить число маршруток.

Также он сообщил о необходимости организовать мероприятия по контролю за соответствием технического состояния транспортных средств требованиям общей безопасности. Соответствующее поручение получил директор Центра организации дорожного движения Рустам Магомедов.