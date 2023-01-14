Волонтер RİİB: весь Азербайджан поддерживает акцию протеста в Карабахе

14 янв. 17:14

Гражданское общество Азербайджана организовало бесперебойную акцию протеста экоактивистов на Лачинской дороге, поскольку не захотело терпеть разграбление азербайджанских природных ресурсов в Карабахе – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Дарьей Мелеховой рассказал волонтер общественного объединения "Региональное развитие" (RİİB) Риад Дадашев, с первого дня участвующего в экологической акции.

Дарья Мелехова в составе международной делегации СМИ побывала накануне в Шуше и на Лачинской дороге, где пообщалась с участниками акции протеста экоактивистов.

"Я здесь нахожусь с 12 декабря, когда началась акция. Несмотря на холод, несмотря на любую погоду, мы здесь днем и ночью протестуем против незаконной эксплуатации наших месторождений Демирли и Гызылбулаг в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - прежде всего сообщил Риад Дадашев.

"Наши мотивы совершенно ясны. Ведь если мы промолчим и ничего не скажем сейчас, то позволим продолжиться незаконной эксплуатации этих месторождений и нанесению непоправимого урона экологии нашей страны. Только когда Азербайджан освободил эти земли от оккупации, мы смогли увидеть, каков был масштаб преступлений, в том числе экологических, совершавшихся захватчиками на протяжении трех десятилетий. И так мы поняли, что не можем позволить этому продолжаться, иначе как мы будем смотреть в лицо нашим детям завтра?" – подчеркнул он.

"Нам жить на этих землях, это же наша земля. Я понял, что если я ничего не сделаю сейчас, то завтра, когда мой ребенок спросит у меня "Папа а что ты сделал чтобы предотвратить вот это?", мне будет стыдно. Потому я со спокойной душой отправился на акцию протеста и уверенно могу говорить, что буду стоять здесь в любую погоду, чтобы выразить свою позицию как гражданин Азербайджана", - сообщил волонтер RİİB.

Экоактивист обратил внимание, что его поддерживают и семья, и в целом народ Азербайджана. "Мои родители полностью поддерживают меня в этом. Иногда, когда переговариваемся по видеозвонку, они даже говорят, что тоже хотели бы участвовать в протесте вместе с молодежью, которая здесь стоит. Это патриотизм, и он присущ всем гражданам Азербайджана", - заключил Риад Дадашев.