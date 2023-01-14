Анкара: санкции Запада против России не работают

14 янв. 16:59

Санкции Запада против экономики России показали свою неэффективность, заявил сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?" – приводит его слова ТАСС.

"Ожидаемого эффекта от санкций не произошло благодаря либо характеру российской экономики, ее управления, либо способности народа противостоять им", - обратил внимание Ибрагим Калын, заключая, что повлиять на Россию санкционным путем Западу не удалось.

Представитель турецкого президента подчеркнул, что Анкара не станет подключаться к санкциям против России. "Такие санкции нанесут больше ущерба экономике Турции, чем самой РФ. Мы хотим продолжать играть роль посредника между сторонами. Все, чего мы смогли добиться: зерновая сделка, обмен пленными, подходы в аспектах безопасности – произошло благодаря нашей позиции в отношении России", - заключил он.