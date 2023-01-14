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Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Эммануэлю Макрону

Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Эммануэлю Макрону

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, ранее работавшая официальным представителем МИД АР, встретилась сегодня с французским президентом Эммануэлем Макроном для вручения верительных грамот.

Макрон, принимая Лейлу Абдуллаеву, поздравил ее с назначением на должность посла и пожелал ей успехов в представлении интересов Азербайджана во Франции.

При этом Макрон, известный скандальными антиазербайджанскими высказываниями, заявил, что Франция дружественно относится к Азербайджану, добавив, что Париж заинтересован в стабилизации Южного Кавказа.

В ответ Лейла Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан в наибольшей степени заинтересован в установлении мира в регионе и занимается продвижением исключительно мирной повестки, которую необходимо поддерживать другим игрокам.

Также посол и президент обменялись мнениями о французско-азербайджанских отношениях.

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