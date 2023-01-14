Асад принял в Дамаске Хоссейна Амира Абдоллахийана

14 янв. 16:28

Как сообщили сирийские СМИ, сегодня в Дамаске прошли переговоры президента Сирии Башара Асада и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахийана. В Сирию иранский министр прибыл из Ливана.

Прибыв в Дамаск, Абдоллахийан заявил, что обсудит с Асадом двустороннее сотрудничество Ирана и Сирии, а также региональные и международные проблемы. "Цель визита - координация позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес", - пояснил он.

Также глава МИД Ирана приветствовал налаживание отношений между Сирией и Турцией. "Мы считаем, что астанинский процесс будет усилен сирийско-турецкой нормализацией, которая откроет путь решению существующих проблем", - подчеркнул Хоссейн Амир Абдоллахийан.