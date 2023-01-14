Ураган повредил свыше 350 домов в Кутаиси

14 янв. 16:12

Мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили сообщил сегодня, что ураган, бушевавший в Западной Грузии на этой неделе, повредил более 350 зданий в городе, а также машины и объекты инфраструктуры.

"Я уверен, что погода позволит нам перевести подсчитанные потери в реальную помощь, и каждому гражданину максимально облегчить проблемы, которые есть у них на сегодняшний день", – приводит Спутник-Грузия слова Хахалеишвили.

Мэр Кутаиси заверил, что спасатели и ремонтники энергораспределительных и газораспределительных компаний, включая SOCAR Georgia Gas, работают круглосуточно. Иосиф Хахалеишвили выразил им благодарность за работу.

Ожидается, что с воскресенья 15 января ветер в Западной Грузии ослабнет.