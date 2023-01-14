В Дагестане ветерана Веру Никитину поздравили со 100-летним юбилеем

14 янв. 15:48

Ветерана Великой Отечественной войны Веру Никитину со 100-летием поздравил глава Кизлярского района Дагестана Аким Микиров.

"В числе первых участницу Великой Отечественной войны Веру Никитину с почетной датой - 100-летием от имени жителей района поздравил глава Кизлярского района Аким Микиров вместе со своими заместителями, а также с начальником управления сельского хозяйства. Вере Николаевне вручили приветственный адрес, цветы и подарки", - сообщает пресс-служба Кизлярского района.

Вера Никитина родилась и выросла в Кизлярском районе., добровольцем ушла на фронт 5 мая 1942 года, после окончания школы. Победу она встретила недалеко от Берлина, в городе Шнайдемюль, а 10 мая 1945 года боец оставила на стене рейхстага надпись.

После войны женщина более 40 лет проработала экономистом в колхозе "Вперед" и в Кардоновской сельской администрации.