"Победа" изменит правила провоза ручной клади по решению суда

14 янв. 15:28

Авиакомпания "Победа" в ближайшее время изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда России, пишет ТАСС.

Ранее Верховный суд установил, что норма габаритов ручной клади, установленная перевозчиком, "уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади".

В "Победе" пообещали уточнить правила провоза ручной клади, "чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга".