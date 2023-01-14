Сочинский курорт "Роза Хутор" примет горнолыжный фестиваль Rosafest 

14 янв. 14:55

На курорте "Роза Хутор" с 28 января по 4 февраля состоится VIII ежегодный фестиваль Rosafest. Об этом сообщают организаторы.

Ключевым событием Rosafest станет горнолыжный квест "Большая Игра Тинькофф" - в его программу войдут сотни спортивных, креативных или интеллектуальных заданий, которые подойдут для людей с любым уровнем катания.

Победители сразятся за суперприз - 500 тыс рублей. В игре примут участие около 10 тыс человек.

В программу также войдут тренировки со 150 сильнейшими атлетами страны в cноупарке в Горной Олимпийской деревне на новой фигуре, новые соревнования Olimpbet Slalom и Skicross Academy, концерты Olimpbet Live, утренние тренировки с фитнес-блогерами в отеле Rosa Springs Spa и две секретные кинопремьеры от партнера фестиваля - онлайн-кинотеатра PREMIER.

Rosafest проводится при поддержке титульного партнера Gorilla Energy и технологического партнера VK.