Авиабензин Б-92 начнут производить в Туркменистане

14 янв. 14:43

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) намерен приступить к производству авиабензина марки Б-92, передает официальное информационное агентство Туркмении ТДХ.

Авиационный бензин Б-92 был разработан в России в начале 90-х годов как единое топливо для поршневых авиационных моторов.

Вице-премьер республики Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК, рассказал на заседании кабмина, что правительством Туркменистана совместно с ТКНПЗ и Центром технологий Академии наук республики были разработаны технические условия для выпуска этого вида авиатоплива. Абдрахманов не уточнил планируемые объемы производства Б-92.