Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 40 рублей

14 янв. 14:26

Четыре коммерческих перевозчика в Краснодаре с 24 января поднимут стоимость проезда на пять рублей - до 40 рублей. Соответствующие объявления уже размещены в некоторых маршрутках города.

Проезд станет дороже у «Мегаполиса» (маршруты 26, 67, 90, 95, 160а, 166а, 174а), «Русавтопром-Кубаньтранса» (32, 62), «Кубани» (11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б) и ИП Литвикова (41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А). Отмечается, что стоимость проезда на пригородных маршрутах будет увеличена в зависимости от протяженности.

Остальные краснодарские частные перевозчики также поднимут цены, но еще не сообщили на какую сумму. Ожидается, что большинство перевозчиков повысят стоимость проезда в Краснодаре до середины февраля.

Муниципальный общественный транспорт МУП «КТТУ» оставит стоимость проезда прежней.