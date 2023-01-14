Экоактивисты: мы остановили незаконную эксплуатацию рудников в Карабахе

14 янв. 15:00

Экоактивисты, сотрудники азербайджанского социально-экологического центра "ЭкоСфера", который занимается просвещением молодежи и детской молодежной аудитории в сфере экологии, Исмаилова Жаля и Сулейман Табриз рассказали в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Дарьей Мелеховой об успехах акции и ежедневных подтверждениях того, что армянские сообщения о блокаде и гуманитарной катастрофе никак не соотносятся с действительностью.

Дарья Мелехова в составе международной делегации СМИ побывала накануне в Шуше и на Лачинской дороге, где проходит бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов.

Мирная экологическая акция протеста продолжается уже 33 дня, прекращать ее активисты не намерены. Они рассказали, что с первого же дня акции армянские СМИ распространяют ложную информацию о блокаде Ханкенди.

«Армянские медиа, противоположная сторона пыталась создать атмосферу гуманитарной катастрофы и распространяла такие ложные сведения, что дорога закрыта, что наш город Ханкенди находится в блокаде и у мирного населения заканчивается продовольствие. Но даже благодаря соцсетям было доказано, что это на самом деле ложь», - рассказала Жаля Исмаилова, которая участвует в акции с ее начала - 12 декабря.

«С самого первого дня здесь проезжали машины скорой помощи, гуманитарной помощи, то есть сообщения о блокаде не соответствуют действительности», - подчеркнула она.

«Вы видите, дорога у нас не закрыта, у нас дороги открыты и для гуманитарных машин и гуманитарной помощи, машин миротворческого контингента, также проезжают тут кареты скорой помощи и никой тут гуманитарной блокады нет. Это мирная экологическая акция», - указал Сулейман Табриз. Во время присутствия международной делегации СМИ по Лачинской дороге беспрепятственно проехало порядка десяти автомобилей.

Экоактивисты рассказали корреспонденту «Вестника Кавказа», что за время акции смогли добиться остановки незаконной эксплуатации рудников, но главная цель еще впереди.

«Мы показали стойкость нашего народа, мы непоколебимы и будем стоять до конца, пока наши требования не будут удовлетворены. С начала акции эксплуатация на Гызылбулаг и Демирли остановилась. Ничего сейчас не вывозится, ничего не эксплуатируется. Этого мы добились нашими силами, наша акция дала такой результат», - поделилась представительница НПО.

«Эксплуатация тех рудников приостановлена, но это не наша цель, наша цель - допуск азербайджанских мониторинговых групп, экологов на участок для анализа и проверки экологического состояния региона, для оценки нанесенного вреда», - добавил эко-волонтер.

С ним согласилась и его коллега. «Наше требование низменно с первого дня, мы хотим, чтобы туда допустили нашу мониторинговую миссию. Хотим донести, в том числе до армянского населения Ханкенди, что экологическая ситуация не только локальная, она касается всего мира, всего Кавказского региона», - отметила она.

Лачинская дорога - мирная дорога, экоактивисты требуют, чтобы она не использовалась для контрабанды оружия. С начала акции по дороге проезжали только машины скорой и гуманитарной помощи, заметили сотрудники «ЭкоСферы». Это также можно считать достижением участников акции.