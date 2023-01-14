В центре "Машук" появится вместительный амфитеатр

14 янв. 13:51

В центре знаний "Машук" в Пятигорске будет построен амфитеатр, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Центр знаний "Машук" в Пятигорске получит еще одну площадку для объединения молодежи, развития ее компетенций. Строим здесь амфитеатр, который вместит до 1,5 тыс человек", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Кроме того, на территории центра ведется строительство общежития на 700 человек. Оно позволит удвоить число обучающихся в центре "Машук".

"Ставрополье готово стать центром знаний для всех, кто учится и учит. Для молодежи и педагогов со всей России - в том числе из ее новых регионов. Рады помочь их жителям интегрироваться в систему поддержки молодых людей, что работает в нашей стране", - подчеркнул губернатор.