Жителям Казахстана рассказали о праздничных выходных в 2023 году

14 янв. 13:37

В этом году в Казахстане самые длинные праздники случатся весной.

В марте жители республики отдохнут в честь Наурыза три дня, однако правительство еще может принять постановление о переносе выходных, тогда выходными будут пять дней подряд.

Также три дня отдыха будет в мае на День единства народа Казахстана, а День защитника Отечества и День Победы будут праздноваться четыре дня.

В июле четыре выходных ждут жителей в часть Дня столицы.

Затем длинные выходные случатся только в декабре - три дня отдыха будут даны на День Независимости.

На середину недели придется Курбан-айт (28 июня).