Британский премьер осудил казнь бывшего советника главы Минобороны Ирана

14 янв. 12:34

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал жестоким действием казнь бывшего советника экс-министра обороны Ирана Алирезы Акбари.

Акбари занимал пост с 1997 года по 2005 год. Он имел двойное гражданство, иранское и британское, и был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании, а также в коррупции. Иранское правосудие привело в исполнение смертный приговор в отношении бывшего чиновника, в субботу сообщило агентство IRNA со ссылкой на судебные власти.

"Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы", - говорится в сообщении Сунака в Twitter.

Отметим, что Акбари отрицал все вынесенные ему обвинения и утверждал, что они необоснованны.