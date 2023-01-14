Эльмира Фарзалиева: Армения устроила в Шуше культурную чистку 

14 янв. 12:29

Разрушенная за годы армянской оккупации Шуша, культурная столица Азербайджана, будет полностью восстановлена – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Дарьей Мелеховой рассказала глава Отдела охраны историко-культурного наследия, развития территории и управления имуществом в Управлении государственного заповедника города Шуша Эльмира Фарзалиева.



Дарья Мелехова в составе международной делегации СМИ побывала накануне в Шуше и на Лачинской дороге, где проходит бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов.



Прежде всего Эльмира Фарзалиева рассказала о том, в каком плачевном состоянии пребывала Шуша в годы оккупации. "Все памятники, особенно объекты культурного наследия, были уничтожены полностью либо сильно повреждены. У нас имеются фото и видео, на которых видно, что за эти 30 лет Шуша действительно была разрушена. Часть памятников мы уже восстановили, по другим еще только планируем работы, но некоторые, к сожалению, мы не сможем восстановить, а только частично сохранить то, что было. Город попросту лежал в руинах. По нашим планам, через пять лет Шуша будет реконструирована до того состояния, в котором она находилась до войны", - сообщила она.



"За два года после освобождения Шуши было сделано очень много. К примеру, полностью восстановлен дом-музей Бюльбюля, теперь его могут посещать люди. Родник мечети Кочарли и родник Натаван также восстановлены. Работы в Доме-музее Узеира Гаджибекова и доме Мехмандаровых выходят к финальному этапу, процесс их реставрации практически завершен. При этом сделать надо намного больше. Основной план работ рассчитан на пять лет по той причине, что в Шуше за годы оккупации были повреждены порядка 90% памятников культуры и истории", - обратила внимание Эльмира Фарзалиева.



"Добавлю, что мы со всей ответственностью подходим к реставрации наследия Шуши. Перед непосредственными работами мы проводим детальные исследования, в том числе исторические, собираем все материалы воедино. У некоторых памятников уничтожены технические паспорта. Я бы назвала это культурной чисткой, проведенной оккупантами, ведь они ликвидировали не только материальное, но и нематериальное культурное наследие Шуши. В материальном плане уничтожались книги, ценные экспонаты из музеев, ковры, все, в чем запечатлена наша культура. А в нематериальном плане речь идет о документах культурных объектов. Но мы работаем и над их восстановлением", - подчеркнула сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша.



Также она прокомментировала акцию экоактивистов на Лачинской дороге. "К сожалению, в Карабахе происходит экоцид, наносящий вред нашей стране. Пока нет возможности нашим специалистам получить контроль непосредственно над рудниками, мы будем проводить эту акцию протеста на Лачинской дороге. Мы требуем соблюдения наших прав и ничего более. Карабах – это территория Азербайджанской Республики, и мы не можем допустить, чтобы на этой земле наносился вред нашей природе и окружающей среде", - заключила Эльмира Фарзалиева.