Девочка родилась на борту самолета Москва-Худжанд

14 янв. 11:50

Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" приняли роды, на свет в воздухе появилась здоровая девочка.

Самолет летел из аэропорта Жуковский в Худжанд (Таджикистан). "После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог", - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Экстренная посадка не потребовалась, ребенок появился на свет через час. Рос девочки составляет 46 см, вес 2,6 кг. В аэропорту прибытия семью встречала бригада скорой помощи. После обследования мать и дочь были выписаны из больницы, обе чувствуют себя хорошо.