В России выявили 5 102 новых случая ковид

14 янв. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 5 102 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 585, в Санкт-Петербурге - 497, в Подмосковье - 196. В Краснодарском крае - 35, в Ставропольском крае - 57, в Крыму - 21, в Дагестане - 15, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 3, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 851 824.

Госпитализированы за сутки 813 человек. Выздоровели за сутки 3 887 человек, с начала пандемии - 21 271 432.

Умерло за сутки 46 человек, за все время - 394 355.