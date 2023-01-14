Казахстан выбирает новых депутатов сената парламента

14 янв. 11:05

Выборы в сенат (верхнюю палату парламента) проходят сегодня в Казахстане. Всего будут выбраны 20 новых депутатов.

В отличие от выборов в мажилис, голоса за будущих депутатов отдают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы проходят во всех областях республики, а также в Астане, Алматы и Шымкенте на совместных заседаниях выборщиков.

На 20 мест в сенате претендует 55 кандидатов.

ЦИК Казахстане в течение дня будет размещать промежуточные итоги выборов на своих ресурсах.